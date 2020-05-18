Военный комиссариат Амурской области продолжит сбор сведений о ветеранах ВОВ для единой цифровой базы «Дорога памяти»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (08:15)

Военным комиссариатом Амурской области обработано сведений о более чем 80 тысячах участников Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии в рамках реализации проекта Минобороны России – «Дорога памяти». Несмотря на то, что открытие мультимедийной галереи состоялось в рамках празднования 75 годовщины Великой Победы, принято решение продолжить пополнение единой цифровой базы уникального музея.

Все обработанные данные уже размещены в мультимедийном музее «Дорога памяти» на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье. Также база данных доступна на одноименном сайте проекта.

Сотрудниками комиссариата работа ведется по нескольким направлениям. Обрабатываются архивные документы и книги памяти. Собираются данные о родственниках – фронтовиках у местного населения, в музеях и районных архивах. По области работает более 10 пунктов оцифровки документов. Активно в работе помогают юнармейцы региона.

В связи с вводом ограничений по инфекционной обстановке, специалисты военного комиссариата перешли на работу по загрузке раннее отобранных материалов дистанционно с использованием сайта проекта. Для тех кто обращается за помощью ведется консультация по телефону с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

Уникальная база о фронтовиках включит в себя обобщенные данные со всех электронных баз и архивов Минобороны страны. Главным отличием будут являться полнота, достоверность и наличие подлинных фотографий ветеранов.