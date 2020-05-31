domenica, Maggio 31, 2020
Breaking News

IL PAPA PER LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA: QUESTO TEMPO INTERPELLA LA CHIESA

2 GIUGNO A MONTECITORIO IN DIRETTA SU RAI 1

REGINA COELI, FRANCESCO: USCIRE DALLE MURA PROTETTIVE DEI “CENACOLI”

IL PAPA PREGA PER POPOLI INDIFESI DELL’AMAZZONIA SEGNATA DALLA PANDEMIA

L’AGONIA DEI POPOLI DELL’AMAZZONIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

DE DONATIS: GRAZIE FRANCESCO, SEI UN PADRE PER TUTTI NOI

THE HEADS OF EU DIPLOMACIES TALK ON THE RELATIONS WITH CHINA, THE…

TODAY WE COMMEMORATE THE INTERNATIONAL DAY OF UNITED NATIONS PEACEKEEPERS

70.MO DELLA GUERRA DI COREA. MONSIGNOR KI-HEON: SUPERIAMO L’ODIO IDEOLOGICO

IL PAPA: LA CRISI DI OGGI INDUCE A RIPIEGARSI MA LO SPIRITO…

Agenparl

Военные ЦВО провели дезинфекцию полигонов в Самарской и Оренбургской областях

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (14:16)

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию полигонов в Самарской и Оренбургской областях в ходе подготовки к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

В рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 личный состав провел специальную обработку учебно-материальной базы полигонов, мест проведения занятий по огневой, тактико-специальной, горной, воздушно-десантной подготовке.

Также дезинфицированы командные пункты, фортификационные сооружения, дороги и прилегающая территория полигонов: Тоцкий, Рощинский, Новая Бинарадка и Донгуз.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295142@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More