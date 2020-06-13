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Home » Военные химики провели дезинфекцию Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

Военные химики провели дезинфекцию Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (13:01)

Специальным водным раствором, содержащим 2/3 гипохлорита кальция, были обработаны кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения, цеха, специальная техника и территория завода. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 20 тысяч квадратных метров. В мероприятии было задействовано более 20 военнослужащих и 5 единиц специальной техники.

Справочно: Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297104@egNews

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