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Agenparl

Военные топографы ВВО в Забайкалье и Хабаровском крае провели тренировку на местности

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (08:15)

Со специалистами подразделений топогеодезического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском и Хабаровском краях, состоялись тактико-специальные занятия на местности. Свои навыки военные геодезисты и картографы совершенствовали в свой профессиональный праздник — его отмечают 8 февраля.

В ходе занятия офицеры-геодезисты организовали контроль за состоянием навигационной обстановки и выполнили задачи по обеспечению автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) и пунктов управления геопространственной информацией.

Также, в ходе тренировки военные топографы совершенствовали навыки определения координат и высот по маршруту следования и дислокации войск. Для этого были задействованы современные подвижные навигационные комплексы.

Для обобщения и отображения полученной информации военные топографы использовали карты и объёмные 3D макеты — они позволили визуализировать рельеф местности.

В мероприятии была задействована новейшая специальная техника, в частности подвижная цифровая топографическая система ПЦТС «Волынец».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342898@egNews

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