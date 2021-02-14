Военные специалисты топослужбы ЗВО получили на вооружение партию ГИС «Интеграция» и аппараты навигации «Орион»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (23:00)

Военные специалисты топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение геоинформационные системы военного назначения.

Впервые в ходе учебно-методических сборов топослужбы общевойсковой армии ЗВО в городе Воронеж представлены комплекты «Интеграция-64», «Оператор» и «Карта-2005», которые используются для создания военных карт в ходе тактических учений в войска ЗВО.

Также участникам сборов будут даны новые методы и формы для всестороннего обеспечения деятельности войск и работы топографической службы с использованием поступивших на вооружение современных подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1. В том числе с их помощью обеспечиваются задачи топографической службы по контролю прицеливания стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ЗВО.

Всего на вооружение общевойсковой армии ЗВО для решения задач топографической службы поступило около 10 комплектов ГИС «Интеграция» и очередная партия комплектов аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования «Орион».

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