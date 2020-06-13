Военные связисты объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в конкурсе «Уверенный прием – 2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

14.06.2020 (01:03)

Проведение испытаний было организовано на базе Центра управления, дислоцированного в Балашихе. За право представлять объединение в следующем этапе боролись около 50 военнослужащих в составе 12 экипажей.

Военнослужащие выполняли задания по развертыванию и свертыванию командно-штабных машин и радиорелейных станций на время, прокладке проводных линий связи, установлению устойчивой связи между узлами и аппаратными. Также связистами отработаны прием и передача больших объемов информации в автоматическом и ручном режимах. Нормативы выполнялись в условиях радиопомех со стороны условного противника.

По итогам мероприятия 7 лучших военных связистов объединения примут участие в следующем этапе, который пройдет во второй половине июня на базе Центре связи Воздушно-космических сил.

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