Военные полицейские Западного военного округа успешно завершили специальные учения «Страж-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (19:45)
В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа 2020 г. под руководством начальника регионального управления военной полиции (по Западному военному округу) полковника Александра Безклубова на территории Лужского и Мулинского гарнизонов проведены специальные учения органов и подразделений военной полиции Западного военного округа «Страж-2020».
В ходе специальных учений на полигонах «Гороховецкий» и «Лужский» военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали применение сил и средств военной полиции для охраны пунктов управления и руководящего состава, провели комплексную тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в районах ответственности.
На одном из этапов учений отработали учебно-боевые задачи по ликвидации последствий химического заражения местности в результате условного взрыва на химическом предприятии.
После уничтожения ДРГ военные полицейские продемонстрировали навыки оказания неотложной медицинской помощи в условиях, приближенных к боевым.
Кроме того, в рамках учений испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в подразделения военной полиции.
Всего в специальных учениях приняли участие порядка 230 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309009@egNews