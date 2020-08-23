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Home » Военные повара и пекаря провели мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь в день открытия «АрМИ-2020»

Военные повара и пекаря провели мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь в день открытия «АрМИ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (17:56)

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного в день открытия Армейских международных игр-2020 военные повара и пекари вооруженных сил Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 100 блюд национальной кухни стран-участниц.
Помимо блюд национальной кухни конкурсантов «Полевой кухни» на мастер-классах представлены кухни 6 стран-участниц. Российские военные повара приготовили национальные блюда Армении, Узбекистана, Белоруссии и других стран.
Полевая кухня — самый «вкусный» и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления.
Также для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 5 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей соревнуются на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309191@egNews

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