Военные моряки Санкт-Петербурга ознакомятся с электронным фондом Президентской библиотеки о создании Балтийского флота и основании Кронштадта

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17.05.2020 (23:45)

18 мая в России отмечается двойной праздник: День Балтийского флота и 316-я годовщина со дня основания Кронштадта, ставшего надёжной базой Военно-Морского Флота России. Военные моряки Санкт-Петербурга получили возможность ознакомиться с уникальными материалами Президентской библиотеки, посвященными этим значимым датам.

Городу-форту на портале Президентской библиотеки посвящена отдельная коллекция «Кронштадт – город морской славы России».

«Всякий потентат (т. е. правитель), который едино войско сухопутное имеет – одну руку имеет, а который и флот имеет, обома рукома владеет», – цитирует военно-морской историк Пётр Белавенец Петра Первого в исследовании «Двухсотлетие русского флота. (1696–1896)» (1896), также представленном на портале Президентской библиотеки.

Военные моряки могут дистанционно ознакомиться на ресурсах Президентской библиотеки с историей Балтийского флота, неразрывно связанной с закладкой Санкт-Петербурга, освоением земель в устье Невы, которая подробно освещена в электронном фонде Президентской библиотеки.

Дата основания Балтийского флота привязана к первой победе России в морском бою, которая была одержана в акватории устья Невы в ночь на 18 мая 1703 года.

Шёл третий год Северной войны 1700–1721 годов. Русский царь стремился не только получить выход к Балтийскому морю, но и вернуть России территории с городами Корела, Копорье, Орешек, Ям и Ивангород, отошедшие к Швеции по Столбовскому миру 1617 года.

13 мая 1703 года, на следующий день после взятия крепости Ниеншанц, Пётр I получил известие о появлении в Финском заливе шведской эскадры в составе девяти судов под командованием вице-адмирала Нумерса. Не зная о сдаче Ниеншанца, адмирал послал в устье Невы 10-пушечный галиот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». 16 мая, войдя на мелководье, они встали на якорь у левого берега Большой Невы. Остальные корабли, имея большую осадку, остались на своих местах.

Дальнейшее описывает историк военно-морского флота Феодосий Веселаго в работе «Краткия сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год» (1871). 18 мая 1703 года две роты Преображенского и Семёновского полков под командованием бомбардирского капитана Петра Михайлова (Петра I) и поручика Александра Меншикова на тридцати шлюпах, пользуясь ночной темнотой и дождём, внезапно напали на стоявшие в устье Невы два корабля шведской эскадры. После жестокого абордажного боя, в котором участвовало восемь лодок, несмотря на сильный артиллерийский огонь шведов, корабли неприятеля были захвачены. Шлюпки – против кораблей! Только русские моряки могли позволить себе подобный дерзкий штурм, их напор и смелость заставили дрогнуть сильного противника.

Эта победа подняла дух русских войск, убедив их, что шведов можно побеждать не только на суше, но и на воде. Все участники сражения получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает». Победа была символичной и имела огромное значение для становления всего Балтийского флота.

Для того чтобы закрепиться на Балтике, России необходим был сильный, боеспособный флот. Начало ему было положено ещё в 1702–1703 годах на Сясьской и Олонецкой верфях. А «чтобы окончательно утвердиться на берегах Невы, царь 27 мая 1703 года на острове Янни-саари (Заячий остров) заложил крепость и назвал её Петропавловской», – так был основан Петербург, сообщает Пётр Белавенец в уже упомянутом издании «Двухсотлетие русского флота. (1696–1896)».

Осенью 1703 года был заложен форт Кроншлот – первое укрепление крепости Кронштадт, оно появилось на насыпном острове всего за одну зиму, пока шведская эскадра пребывала на зимовке. Император Пётр Первый сразу оценил огромное военное значение острова Котлин, его выбор поясняет издание «Кронштадтская крепость – ключ к Ленинграду» (1926): «Выдвинувшись к морю и став на морских путях в Европу, Пётр должен был позаботиться о защите открытого им „окна в Европу“ – Петербурга – от нападений такого сильного противника, как шведский флот. Местом такой защиты мог служить только остров Котлин… От южного – ораниенбаумского берега на север тянется мель, которая не доходит до острова и оставляет узкий, но глубокий фарватер, служащий для больших кораблей единственным проходом с моря в устье Невы».

О ходе строительства подробно написано в книге Сергея Гречушкина «Из русской истории; В Петербурге при Петре Великом» (1910): «Пока ещё держался лёд, перетащили сюда из Петербурга орудия и вооружили ими бастионы, защищавшие подступ с моря. Ранней весной следующего года закипела работа: рубили из брёвен ряжи, нагружали их камнем и опускали на дно. В апреле всё уже поспело, и в мае Пётр в своём присутствии освятил новую крепость, назвав ее Кроншлотом». Произошло это 7(по новому стилю 18) мая 1704 года.

Также об этих событиях пишет Николай Дуров в книге «Материалы для истории строительного дела в России. Строители Петрова времени и работы их: канал Петра Великого в Кронштадте»: «Работы по укреплению местности шли так скоро, что земляная крепость (Петропавловская) была закончена в чернь в четыре летних месяца 1703 года. Вероятно к тому же времени относится начало работ обнесения острова Котлин земляным валом, названным Кронштадтом (т. е. венцеградом), отчего и город получил название Кронштадта».

В январе 1712 года был объявлен указ о переселении на Котлин трёх тысяч семейств, и началась усиленная постройка домов. В фонде Президентской библиотеки хранится большое количество архивных документов, посвящённых вопросам строительства и отдельным сторонам развития города-порта в период с конца XVIII до начала XX века. Например, оцифрованный «План города Кронштадта, с означением казённых и обывательских домов». Есть также архивное дело, которое называется «План г. Кронштадта с поселёнными при нём слободами». Кроме того, в фонде Президентской библиотеки представлены отчёты о состоянии города Кронштадта за 1914, 1915 и другие года.

В цифровой коллекции «Кронштадт – город морской славы России» на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с архивными делами «О строениях адмиралтейских в г. Кронштадте и карантинных строений на острове Сескаре», с копией плана Кронштадта 1890 года и другими интересными документами, свидетельствующими о том, как расширялась и менялась крепость, постепенно превращаясь в город.

Электронная копия книги «Кронштадтский Андреевский собор» (1817) рассказывает о святом Иоанне Кронштадтском, которому принадлежала идея строительства Морского Никольского собора: «Город наш, первая морская цитадель отчизны, так и не обзавёлся солидным храмом, – говорил святой. – А ведь церковь – тот же корабль, которым управляет сам Господь».

В 1896 году Николай II приказал Морскому ведомству разработать архитектурный план собора в Кронштадте. В представленном в коллекции оцифрованном документе «О кредите на достройку и внутреннее оборудование Морского собора в г. Кронштадте» подробно описывается ход строительства, приложена смета.

Задуманный Петром I для морской защиты Петербурга Кронштадт с честью выполняет возложенную на него миссию. Военные моряки Балтийского флота ни разу не дали вражескому флоту подойти к Северной столице.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292824@egNews