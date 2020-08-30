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Agenparl

Военные моряки из России и Азербайджана провели товарищеский матч по волейболу в рамках конкурса «Кубок моря-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (13:52)

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» военные моряки из России и Азербайджана встретились на спортивном поле сражений.

Товарищеский матч по волейболу состоялся на военно-морской базе «Пута». В данной игре экипаж мак «Махачкала» уступил своим коллегам из Азербайджанской Республики, в результате чего поднялся лишь на вторую ступень пьедестала.

Ранее команды провели товарищеский матч по футболу, где команда Российской Федерации одержала победу со счетом 3:2.

В настоящее время команды готовятся к очередному эпизоду состязаний. Уже завтра экипажи мак «Махачкала» и патрульного катера «G-122» выйдут в море, где им предстоит провести артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут  свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей,  постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311177@egNews

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