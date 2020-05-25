Военные медики Западного военного округа преодолели более половины пути, совершая марш из подмосковного Алабино в Дагестан

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (05:00)

Личный состав полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), преодолел более 1,3 тыс. километров, совершая марш на штатной технике из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

«Колонна продолжила движение и сейчас сосредоточилась в районе, преодолев уже более половины пути – более 1300 километров. Сейчас мы остановились на ночной привал, где будет совершена заправка техники, обеспечение горячей пищей личного состава», – сообщил заместитель командующего танкового объединения по материально техническому обеспечению ЗВО полковник Олег Бузаев.

«Завтра с утра – завершающий этап совершения марша, мы выдвинемся уже без остановок до пункта назначения и развернём многофункциональный госпиталь на 100 коек в Республике Дагестан», – подчеркнул Олег Бузаев.

Он также рассказал, что колонна автомобильной техники движется с маршевой скоростью около 70 километров в час, все остановки в пунктах назначения и привалы осуществляются в соответствии с ранее отданными указаниями. По всему маршруту безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

В составе полевого медицинского подразделения из Подмосковья в Дагестан совершают марш 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что личный состав медицинского подразделения одного из соединений Южного военного округа, совершив марш протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в Республику Дагестан, развернул в г. Буйнакске полевой мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек, и с 23 мая с.г. приступил к приему первых пациентов.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294006@egNews