Военные кинологи из зарубежных стран – участков конкурса «Верный друг» посетили Главный храм ВС РФ

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16.08.2020 (21:30)

Военнослужащие из состава команд-участников Международного кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках Армейских международных игр-2020, посетили Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и прилегающий к нему музейный комплекс «Дорога памяти» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Для иностранных гостей была проведена экскурсия по храму и музейному комплексу.

Кинологический конкурс «Верный друг» состоит из пяти упражнений, которые оцениваются на быстроту и правильность выполнения заданий расчетами кинологов и их служебными собаками.

В этом году планируется участие шести команд.

Помимо российской сборной команды военных кинологов, в нем примут участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа с.г. на учебно-материальной базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, дислоцированного в Дмитровском районе Московской области, где стартует в пятый раз.

Справочно:

На этапе соревнований кинологи пройдут пять этапов, – это трасса «Дог биатлона» с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».

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