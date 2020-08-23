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Военные кинологи из Вьетнама впервые покажут свою работу со служебными собаками на конкурсе «Верный друг» в Подмосковье

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020
23.08.2020 (17:50)

Впервые для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровский район Московской области прибыла команда военных кинологов из Социалистической Республики Вьетнам.      

«Команда военных специалистов служебного собаководства Вьетнамской народной армии впервые участвует в этом конкурсе. Мы высоко ценим радушный прием и высококвалифицированную организацию конкурса. Участие в конкурсе – отличная возможность для обмена опытом между Вьетнамской народной армией, специалистами из России и других стран», – заявил старший представитель команды Вьетнама полковник Ле Мань Хыонг.

«Кинологи Вьетнамской народной армии используют служебных собак для охраны границы, в полиции для поиска оружия и наркотиков, а также в ходе спасательных операций при поиске людей. Мы постараемся внести свой вклад в успешную организацию конкурса и надеемся на достижение самых высоких результатов», – отметил представитель команды Вьетнама.

По прибытии к месту проведения конкурса военнослужащие приступили к тренировкам.

Первый раз конкурс «Верный друг» был проведен пять лет назад.  В 2015 году в нем приняли участие команды из России, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан. За это время его участниками стали кинологи, представляющие 8 стран.

Кроме того, своих военных специалистов для обмена опытом направляли армии Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Корея и Государства Израиль.

В 2020 году в состязаниях примут участие 6 команд. Это команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Государства Израиль и Российской Федерации.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет  в период с 23 по 31 августа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309186@egNews

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