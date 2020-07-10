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Agenparl

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение первый робототехнический комплекс «УРАН-6»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 10 luglio 2020

10.07.2020 (07:00)

Военные специалисты инженерных войск Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение первый робототехнический комплекс «Уран-6».

Модернизированный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» пройдет апробацию на базе инженерно-саперного полка в Воронежской области.

Робототехнический комплекс будут использовать в ходе мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения для проделывания проходов в учебных противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Робот производится 766 «УПТК». Предприятие помимо него выпускает роботов-пожарных «Уран-14» и ударных роботов «Уран-9».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301198@egNews

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