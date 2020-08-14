venerdì, Agosto 14, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 546 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

EU-U.S. RELATIONS IN A POST-PANDEMIC WORLD

PAKISTAN INDEPENDENCE DAY

PAKISTAN INDEPENDENCE DAY

PAKISTAN INDEPENDENCE DAY

PUBLIC SCHEDULE – AUGUST 14, 2020

ACCORDO TRA EMIRATI ARABI E ISRAELE: RAPPORTI DIPLOMATICI PER LA PACE IN…

“CONFUCIUS INSTITUTE U.S. CENTER” DESIGNATION AS A FOREIGN MISSION

“CONFUCIUS INSTITUTE U.S. CENTER” DESIGNATION AS A FOREIGN MISSION

Agenparl

Военные железнодорожники ВВО в ходе учения в Амурской области организовали переправу ж/д составов через реку Зея с помощью понтонов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 14 agosto 2020

14.08.2020 (07:38)

Специалисты соединения железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) навели паромную переправу через крупнейшую притоку Амура – реку Зея в Амурской области. Выполненные в кратчайшие сроки работы позволили перебросить на противоположный берег реки несколько железнодорожных составов. Мероприятия проведены в рамках  масштабного учения с подразделениями материально-технического обеспечения округа.

По легенде учения условный противник разрушил мост Транссибирской железной дороги. Для восстановления сообщения центральной России и Дальнего Востока были оперативно задействованы силы железнодорожного соединения ВВО.

В ходе активного этапа мероприятия военнослужащие подвели железнодорожные пути к берегу реки и осуществили погрузку вагонов на специальный паром. Также, через Амур специальными понтонами и плавающими транспортерами выполнялась перевозка тяжелой автомобильной техники. Для переправы вагонов и техники применялись секции наплавного моста НЖМ-56.

В рамках розыгрыша, специальный отряд охраны отразил атаку группы условных диверсантов на паромную переправу и сбил беспилотный летательный аппарат «противника».

Кроме того, специальным отрядом охраны была успешно ликвидирована группа условного противника, которая предприняла попытку захвата одного из паромов, действуя на моторных лодках. В дальнейшем над районом переправы была поставлена аэрозольная завеса, которая скрыла переброску войск от удара высокоточного оружия и авиации.

На разных этапах учения в наведении паромной переправы и прокладке путей приняли участие  около 800 военнослужащих и было задействовано более 200 единиц техники.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307111@egNews

Post collegati

Военные железнодорожники ВВО в ходе учения в Амурской области организовали переправу ж/д составов через реку Зея с помощью понтонов

Redazione

В Амурской области отражено нападение условных террористов на объекты артиллерийского соединения ВВО

Redazione

Инженерные подразделения ВВО оборудовали мост через реку Амур в Хабаровском крае

Redazione

В инженерные войска ВВО в Забайкалье поступила новейшая техника

Redazione

Ракетный удар нанесли вертолеты армейской авиации ВВО по условному противнику в ходе лётно-тактических учений в Приморье

Redazione

На Камчатке подразделение военной полиции провело учение по пресечению попытки прорыва условных террористов через КПП военного объекта

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More