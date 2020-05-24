Военные водители Учебного центра автобронетанковой службы МО РФ исполнили фигурное маневрирование на многоосных автомобилях в честь 110 годовщины образования

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (13:50)

Военные водители Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации исполнили фигурное маневрирование на многоосных автомобилях в Воронежской области в честь 110 годовщины образования.

«Автомобильный вальс» военнослужащие выполняли на многотонных грузовых автомобилях повышенной проходимости КамАЗ и «Урал», что повышает сложность выполнения «танца». Свыше 10 единиц грузовой техники выполняли маневрирование на расстоянии одного метра от соседних машин, не сбавляя при этом скорость в 30-40 км/ч. Особое мастерство военные водители продемонстрировали в заключительной части «вальса», во время которой военнослужащие оборудовали свои автомобили прицепами и погрузочными тралами.

Также военнослужащие продемонстрировали навыки выполнения упражнений в ограниченном конусами пространстве – на скорость проходили «змейку», «заезд в гараж» и «параллельную парковку».

В мероприятии приняли участие более 30 военных водителей Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ, было задействовано более 5 типов разнообразных модификаций шасси автомобилей КамАЗ и «Урал».

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