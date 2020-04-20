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Agenparl

Военные автоматизировали процесс дезинфекции автомобилей и сократили время на их санитарную обработку в 4 раза

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 aprile 2020

20.04.2020 (05:01)

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии в Поволжье подготовили специальные посты, которые позволяют в 4 раза сократить время на санитарную обработку автомобилей и рациональнее применять возможности специалистов по дезинфекции. Об этом сообщил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Специалисты РХБ защиты нашего Чапаевского гарнизона подготовили специальные посты, которое позволяют автоматизировать процесс дезинфекции автомобилей и уменьшить время на санитарную обработку в среднем с двух минут до 30 секунд, – сказал генерал Колотовкин, – Раньше для санитарной обработки приходилось привлекать по одному специалисту с комплектом специальной обработки ДК-4, которые в течение нескольких минут обходили автомобили и вручную наносили дезинфицирующий раствор. Сейчас освободившихся специалистов мы переориентировали на дезинфекцию внутренних помещений: столовых, санитарных пунктов, мест проживания военнослужащих».

Генерал отметил, что такие посты уже появились на контрольно-пропускных пунктах нескольких частей, в том числе и на КПП штаба армии в Самаре.

2-я Гвардейская общевойсковая армия – самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. В её составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.  Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб  армии  находится в Самаре.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287601@egNews

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