(AGENPARL) – Moscow, sab 01 febbraio 2020

Главная Новости В стране Подробнее

(13:00)

Группа военнослужащих Восточного военного округа, совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летнего юбилея Великой Победы, совершит остановку в г.Белогорск Амурской области. Встреча военнослужащих спланирована в понедельник.

Военнослужащие проведут церемонию возложения цветов у Мемориала памяти защитников Отечества, после чего в гарнизонном Доме офицеров состоится концерт. На площадке у ГДО будет организована выставка военной техники. В нее войдет техника на которой прибыли военнослужащие и образцы стрелкового оружия. После концерта военнослужащие проведут уроки мужества в школах города.

Символично, что патриотическая акция проводится примере красноармейцев, которые в годах преодолели на лыжах и пешком 8134 километра совершив переход со станции Бочкарево (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы.

100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом – на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.

Метки: