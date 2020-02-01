(AGENPARL) – Moscow, sab 01 febbraio 2020
Главная Новости В стране Подробнее
(13:00)
Группа военнослужащих Восточного военного округа, совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летнего юбилея Великой Победы, совершит остановку в г.Белогорск Амурской области. Встреча военнослужащих спланирована в понедельник.
Военнослужащие проведут церемонию возложения цветов у Мемориала памяти защитников Отечества, после чего в гарнизонном Доме офицеров состоится концерт. На площадке у ГДО будет организована выставка военной техники. В нее войдет техника на которой прибыли военнослужащие и образцы стрелкового оружия. После концерта военнослужащие проведут уроки мужества в школах города.
Символично, что патриотическая акция проводится примере красноармейцев, которые в годах преодолели на лыжах и пешком 8134 километра совершив переход со станции Бочкарево (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы.
100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом – на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12273646@egNews