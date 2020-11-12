giovedì, Novembre 12, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 687 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 661 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 963 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SUGLI ASPETTI…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER…

SENATO DELLA REPUBBLICA – PARERE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SU FORME…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DELLA SIGNORA SIMONA CECCHERINI, ASSISTENTE SOCIALE –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE DI VITTORIO – XVIII LEGISLATURA…

Agenparl

Военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине обучили армейской тактической стрельбе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020

12.11.2020 (08:37)

На Сахалине под руководством заместителя командира армейского корпуса Восточного военного округа генерал-майора Игоря Тимофеева прошло инструкторско-методическое занятие по армейской тактической стрельбе. На полигоне Успеновский военнослужащим было показано выполнение упражнений по армейской тактической стрельбе, которая включает в себя новые приёмы отработки точности стрельбы из стрелкового оружия.

В рамках проходящего занятия снайперы армейского корпуса ВВО привели оружие к нормальному бою, выверили прицелы и выполнили одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия,  в составе боевых двоек.

Стрельба велась на специально подготовленном войсковом стрельбище из положений лёжа, стоя и с колена по мишеням на различные дальности. Также боевая двойка снайперов показала выполнение стрельбы из здания и с крыши, при этом постоянно меняя огневые точки и положения для стрельбы.

Одним из самых сложных элементов упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающегося бревна (платформы) по мишени из положения стоя.

Внедрение упражнений армейской тактической стрельбы в курс боевой подготовки повышает навыки скоростной стрельбы, совершенствует огневую выучку  военнослужащих, а также увеличивает шансы успешного выполнения боевых задач в ближнем бою.

Всего к показному инструкторско-методическому занятию по армейской тактической стрельбе было привлечено более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324167@egNews

Post collegati

Корабельная десантная группа Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после пятимесячного похода

Redazione

Военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине обучили армейской тактической стрельбе

Redazione

Офицеры ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

Redazione

Подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО производят специальную обработку транспорта для перевозки призывников

Redazione

Более тысячи сержантов армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах пройдут специальный курс обучения

Redazione

Около 1000 часов провели в воздухе беспилотные летательные аппараты ВВО за учебный год в Бурятии

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More