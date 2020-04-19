Военнослужащие 2-й армии куличами и яйцами отметили пасху в Поволжье

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (14:50)

В Поволжье военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа куличами и яйцами отметили православный праздник — Пасху.

Повара соединений и воинских частей приготовили более 10 тысяч куличей и покрасили пасхальные яйца, а военнослужащие попробовали все угощения во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

Накануне помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими провели божественную литургию и осветили куличи.

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