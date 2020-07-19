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Agenparl

Военнослужащие ЮВО усилили охрану стратегических объектов ЮФО и СКФО в рамках внезапной проверки боеготовности

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020
19.07.2020 (09:00)

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе внезапной проверки боевой готовности отработали вопросы усиления охраны важных государственных объектов на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Дополнительные меры безопасности были приняты в отношении атомной электростанции, ряда гидротехнических сооружений, аэродромов, автомобильных и железнодорожных мостов.

К выполнению учебно-боевых задач были привлечены подразделения борьбы с диверсионными группами из состава соединений специального назначения, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, ВВС и ПВО ЮВО.

Получив учебно-боевую задачу, группы оперативно переместились к назначенным объектам, организовали патрулирование, наладили взаимодействие с местными органами полиции. Военнослужащие отработали вопросы поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионных групп, а также решение других задач во взаимодействии с правоохранительными органами на объектах.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302815@egNews

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