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Agenparl

Военнослужащие ЮВО провели девять двусторонних тактических учений на Северном Кавказе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (15:38)

На Северном Кавказе ротные и батальонные тактические группы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели 8 двусторонних ротных и одни батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Разнородные подразделения соединений ЮВО на технике совершили 200-километровый марш на технике в назначенные районы, где отработали действия друг против друга под прикрытием армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В рамках активной фазы учения мотострелки во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали действия в обороне и наступлении.

Завершающим этапом тактических учений стали боевые стрельбы, где военнослужащие с использованием современного вооружения нанесли огневое поражение условному противнику – по мишеням, имитирующим бронетехнику, пехоту и вертолеты, всего более 2 тыс. наземных и воздушных целей.

Мотострелки ЮВО в составе батальонных и ротных тактических групп провели двусторонние тактические учения на общевойсковых полигонах ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Ставрополье. Ежедневно в тактических учениях принимало участие более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 500 единиц военной техники.

Все мероприятия в соединениях и воинских частях 58-й армии ЮВО проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306149@egNews

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