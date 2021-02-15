Военнослужащие ЮВО и Абхазии сдали более 100 литров крови в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021
15.02.2021 (18:40)
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в благотворительной акции «Стань донором!», сдав более 40 литров крови.
Всего в ходе акции российские военнослужащие совместно с коллегами из Министерства обороны республики Абхазия добровольно на безвозмездной основе сдали более 100 литров крови.
После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Абхазии.
Забор крови у военнослужащих организуют квалифицированные медики на базе Центрального банка крови республиканской больницы Сухума.
Военнослужащие российской военной базы ежегодно принимают активное участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазии.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344333@egNews