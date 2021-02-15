lunedì, Febbraio 15, 2021

Agenparl

Военнослужащие ЮВО и Абхазии сдали более 100 литров крови в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021

15.02.2021 (18:40)

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в благотворительной акции «Стань донором!», сдав более 40 литров крови.

Всего в ходе акции российские военнослужащие совместно с коллегами из Министерства обороны республики Абхазия добровольно на безвозмездной основе сдали более 100 литров крови.

После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Абхазии.

Забор крови у военнослужащих организуют квалифицированные медики на базе Центрального банка крови республиканской больницы Сухума.

Военнослужащие российской военной базы ежегодно принимают активное участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазии.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344333@egNews

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