Военнослужащие ЮВО и Абхазии сдали более 100 литров крови в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021

15.02.2021 (18:40)

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, военнослужащие российской военной базы в Абхазии приняли участие в благотворительной акции «Стань донором!», сдав более 40 литров крови.

Всего в ходе акции российские военнослужащие совместно с коллегами из Министерства обороны республики Абхазия добровольно на безвозмездной основе сдали более 100 литров крови.

После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Абхазии.

Забор крови у военнослужащих организуют квалифицированные медики на базе Центрального банка крови республиканской больницы Сухума.

Военнослужащие российской военной базы ежегодно принимают активное участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазии.

Новости по теме:

Метки: