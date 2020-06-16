Военнослужащие центра связи Тихоокеанского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Петра Павликова с 93-летием

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (05:45)

По инициативе командования центра связи Тихоокеанского флота офицеры-связисты поздравили с 93-м Днем рождения ветерана Великой Отечественной Войны капитана Петра Гавриловича Павликова.

Петр Павликов проходил службу на Тихоокеанском флоте. На Дальнем Востоке он и воевал и строил мирную жизнь. За ратную службу награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени, множеством медалей.

Заместитель начальника цента связи флота капитан 2 ранга Сергей Рубан и офицеры части навестили ветерана дома во Владивостоке, пожелали Петру Гавриловичу крепкого здоровья и подарили ему новую электрическую печь.

Для военнослужащих флотского центра связи стало доброй традицией навещать Петра Гавриловича. Уже более года связисты шефствуют над ветераном, помогают ему в решении проблемных вопросов. Фронтовик всегда тепло встречает моряков, рассказывает о событиях в которых принимал участие и показывает картины, которые пишет сам.

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