Военнослужащие ЦВО приступили к опашке села в горах Тувы для защиты от пожаров

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (15:44)

Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в село Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва для помощи в борьбе с природными пожарами. Подразделения мотострелковой бригады с тяжелой военной техникой «Камаз» и «Урал» преодолели почти 100 км из Кызыла. Военнослужащие приступили к созданию минерализированных полос вокруг села Бояровка, чтобы предотвратить переброску огня на жилые дома.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола.