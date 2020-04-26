domenica, Aprile 26, 2020
Breaking News

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

CORONAVIRUS, DI MAIO: NON SI GIOCA PER LA VITTORIA DI UN PARTITO,…

MOVIMENTO PER LA VITA: LA PANDEMIA NON GENERI L’EUTANASIA

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

CASTEL VOLTURNO, SOLIDARIETà PER CHI OPERA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

YEMEN: SEPARATISTI DEL SUD ROMPONO ACCORDI PACE CON IL GOVERNO

CS – RAI: IL PRESIDENTE MATTARELLA CON UN VIDEOMESSAGGIO A #MAESTRI PARLA…

Agenparl

Военнослужащие ЦВО приступили к опашке села в горах Тувы для защиты от пожаров

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (15:44)

Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в село Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва для помощи в борьбе с природными пожарами. Подразделения мотострелковой бригады с тяжелой военной техникой «Камаз» и «Урал» преодолели почти 100 км из Кызыла. Военнослужащие приступили к созданию минерализированных полос вокруг села Бояровка, чтобы предотвратить переброску огня на жилые дома.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288966@egNews

Post collegati

Военнослужащие ЦВО приступили к опашке села в горах Тувы для защиты от пожаров

Redazione

Военнослужащие и техника ЗВО, привлекаемые к тренировкам Парада Победы, завершили возвращение в пункты постоянной дислокации

Redazione

Художник ЦДРА Павел Бойко ко Дню Победы создает портрет маршала советского союза Г.К.Жукова

Redazione

Окружной дом офицеров ЦВО организовал онлайн-акцию «Дневники памяти»

Redazione

Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением «Бережок» поступят в Сухопутные воска

Redazione

Сотрудники музея «Боевой славы Урала» впервые провели онлайн-урок

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More