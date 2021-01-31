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31.01.2021 (11:22)

В Новосибирской области военнослужащие ЦВО приняли участие в лыжной эстафете, посвященной 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Лыжникам предстояло пройти дистанцию длинной 15 км по подготовленной трассе с преодолением серии изнуряющих подъемов. В соревновании приняли участие военнослужащие Центрального военного округа, сотрудники МЧС и Россгвардии. По итогам соревнований в упорной борьбе 1-е место заняли военнослужащие Центрального военного округа.

По окончанию состязаний команды были награждены кубками, а лыжников, показавших лучшее время прохождения дистанции, наградили индивидуальными медалями и памятными грамотами.

Всего в мероприятии приняло участие более 100 спортсменов и военнослужащих Коченевского гарнизона.

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