Военнослужащие ЦВО подготовили более 200 самолетов и вертолетов к летнему периоду обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (14:26)

Инженерно-технический состав авиационного объединения Центрального военного округа подготовил к летнему периоду обучения более 200 единиц истребительной, штурмовой, бомбардировочной, транспортной и армейской авиации.

На аэродромах соединений и частей армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО, дислоцированных в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также на территории Красноярского и Пермского краев, было развернуто более 20 пунктов перевода техники на летний режим эксплуатации. Специалисты технико-эксплуатационных частей выполнили комплекс регламентных работ по проверке систем, механизмов и агрегатов летательных аппаратов, а также провели замену технических жидкостей и проверили герметичность систем и узлов самолетов и вертолетов. Особое внимание было уделено обслуживанию систем вооружения, прицельно-навигационного оборудования и средств аварийного покидания летательного аппарата.

Всего в армии ВВС и ПВО ЦВО на летний режим эксплуатации переведено более 1000 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты и вертолеты, подвижные и стационарные комплексы радиотехнических войск и средства противовоздушной обороны.

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