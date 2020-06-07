Военнослужащие ЦВО обеспечили ликвидацию пожара на нефтяной скважине в Иркутской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020
07.06.2020 (17:00)
Расчет противотанкового орудия Центрального военного округа (ЦВО) обеспечил ликвидацию пожара на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области, возникшего из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе.
Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа с ювелирной точностью, срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях.
Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.
Решение о помощи в тушении принял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после обращения врио главы региона Игоря Кобзева на имя командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
Для ликвидации последствий аварии был привлечен противотанковый расчет 100 мм орудия «Рапира», дислоцированный в Самарской области.
Ранее сообщалось, расчет противотанкогово орудия ЦВО был оперативно доставлен в Иркутскую область военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296309@egNews