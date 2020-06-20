Военнослужащие Хабаровского гарнизона готовы к главному параду Победы в Восточном военном округе

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (10:00)

В генеральной репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы, в Хабаровске, приняли участие более 3400 человек, в том числе от Восточного военного округа более 3000 военнослужащих.

В парадном строю в заключительной тренировке приняли участие барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища, знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, копией знамени Победы, флагом минобороны России, подразделение знаменосцев со штандартами фронтов, рота почетного караула.

Кроме того, в парадном строю прошли офицеры штаба ВВО, объединения ВВС И ПВО, Тихоокеанского флота, военнослужащие морской пехоты, десантно-штурмового соединения ВДВ из Уссурийска, военные железнодорожники.

В текущем году впервые в генеральной тренировке участвовали военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие-женщины от армии ВВС и ПВО.

Впервые в составе механизированной колонны на площади Ленина тренировались экипажи самоходных артиллерийских установок «Малка», «Гиацинт», «Акация», «Гвоздика», самоходных минометов «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган».

Всего механизированная колонна расширена до 164 единиц автомобильной и гусеничной техники. в том числе танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК «Тор-М2У», «Бук», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины химической разведки РХМ-6, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС и С-400, комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна».

В авиачасти тренировки приняли участие 30 летательных аппаратов, в частности это вертолеты Ми-26, Ка-52, Ми-8амтш, фронтовые бомбардировщики Су-24м2, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35с, высотные перехватчики Миг-31БМ, самолеты ВТА – Ан-12, Ан-26,Ту-134 УБЛ объединения ВВС и ПВО военного округа.

При подготовке к параду проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты продезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства. Все участники тренировок находились под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проведены в средствах индивидуальной защиты.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298181@egNews