Военнослужащие ТОФ приняли участие в Спортивном фестивале в честь Дня физкультурника во Владивостоке

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (07:23)

Во Владивостоке более 20 военнослужащих частей и подразделений Тихоокеанского флота приняли участие в Спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника в рамках Всероссийского Олимпийского дня.

Спортивное мероприятие традиционно прошло на территории водной станции Центрального спортивного клуба армии, при поддержке Спортивного комитете Тихоокеанского флота и Правительства Приморского края.

В регионе все еще действуют ограничительные карантинные мероприятия, исходя из этого празднование Дня физкультурника прошло без участия зрителей.

Праздник стартовал с общей зарядки, затем губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил тренеров, спортсменов и ветеранов спорта благодарственными письмами и памятными медалями.

В рамках спортивного мероприятия прошел забег на 5000 метров, заплыв сап-серферов, состоялись выступления спортсменов различных спортивных федераций Приморья. Тихоокеанцы демонстрировали своё мастерство на показательных выступлениях по самбо, кудо и баскетболу.

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