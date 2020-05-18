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Agenparl

Военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку военкоматов на территории пяти регионов России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (06:30)

В Московской. Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях с начала работы призывных комиссий военнослужащие подразделения РХБ защиты Западного военного округа провели специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилипающей территории к военным комиссариатам.

Всего было обработано свыше 100 тыс. кв. метров с применением специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К.

Во все военкоматы на территории 5 регионов России ранее поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292810@egNews

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