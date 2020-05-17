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Agenparl

Военнослужащие танковой армии ЗВО продолжают поздравлять ветеранов с Днем Победы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (09:20)

Военнослужащие танковой армии Западного военного округа продолжают поздравлять письмами ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Письма до адресатов доставляются военнослужащими одетыми в форму времен Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры написали большое количество писем. На бумаге они выразили все то, что хотели бы сказать при встрече – тёплые и сердечные слова пожеланий и поздравлений с 75-й годовщиной Победы.

Мероприятия по поздравлению ветеранов проходят с соблюдением всех санитарных норм и эпидемиологических требований. В рамках проводимых мероприятий по поздравлению, военнослужащие танковой армии Западного военного округа поздравили более 100 ветеранов и тружеников тыла в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292741@egNews

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