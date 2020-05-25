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Agenparl

Военнослужащие соединения РХБ защиты ВВО обработали территорию Суворовского военного училища в Приморском крае

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (07:05)

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) провели спецобработку территории Суворовского военного училища.

Специалисты в костюмах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории училища, входные двери, объектов, складских помещений и дорог завода.

Всего специалисты РХБЗ выполнили обработку более 2 тысяч квадратных метров территории специальным раствором ДТС-ГК.

В настоящее время все суворовцы находятся дома на каникулах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294020@egNews

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