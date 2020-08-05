Военнослужащие соединения железнодорожных войск ВВО восстановили около 3 километров путей на территории Амурской области и Забайкалья

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 05 agosto 2020

05.08.2020 (07:00)

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Восточного военного округа восстановили и отремонтировали около трех километров железнодорожных путей к объектам военной инфраструктуры в Амурской области и Забайкальском крае.

Проведены работы различной сложности от подъема, до полного замено полотна на двух участках. Для восстановления путей отсыпано более 250 тысяч кубических метров грунта, уложено более 4 тысяч новых шпал.

В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих, а также специальная железнодорожная техника.

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