Военнослужащие российской военной базы ЮВО сдадут кровь для жителей Абхазии

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (07:30)

15 февраля с.г. военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), проходящие службу в Абхазии, совместно с коллегами из Министерства обороны республики примут участие в благотворительной акции «Стань донором!», приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Военнослужащие на безвозмездной основе сдадут по 400 мл крови. После проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Абхазии.

Забор крови у военнослужащих организуют квалифицированные медики на базе Центрального банка крови республиканской больницы Сухума.

Военнослужащие российской военной базы ЮВО ежегодно принимают активное участие в подобных акциях, внося вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазии.

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