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Home » Военнослужащие РВСН приняли участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2020»

Военнослужащие РВСН приняли участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

16.05.2020 (18:30)

Военнослужащие и юнармейцы РВСН, увлекающиеся фотографией,  приняли участие  во всеармейском конкурсе на лучший фотоснимок «Армия России. Фотовзгляд – 2020».

Военнослужащие и юнармейцы РВСН представили жюри конкурса более 30 работ, посвященных ветеранам Великой Отечественной Войны и военной службы, а также будням офицеров-ракетчиков.

Целью конкурса является пропаганда в подростковой среде  военной службы, уважительного отношения к ветеранам, формирование положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292712@egNews

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