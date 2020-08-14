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Agenparl

Военнослужащие разведподразделений Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные прыжки на воду

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 14 agosto 2020

14.08.2020 (00:00)

Военнослужащие подразделений разведки морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота отработали воздушное десантирование в акватории Балтийского моря. Прыжки с вертолета морской авиации Ми-8 в воду проводились на различных высотах с парашютами.

Учитывая специфику подразделений, военнослужащие десантируются в морских районах в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальной парашютной системе.

К совершению подобных прыжков допускаются только военнослужащие, имеющие большой опыт парашютных прыжков с различными типами парашютных систем. Для предотвращения травматизма личного состава при проведении прыжков на воду, применяются стоящие на оснащении подразделений разведки спасательные средства, а в местах приводнения дежурят спасательные команды на водолазных и быстроходных катерах.

В программу военнослужащих разведподразделений входят также прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307089@egNews

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