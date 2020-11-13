venerdì, Novembre 13, 2020
Breaking News

IL CARDINALE BASSETTI LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA

WHEN DO YOU NEED A CHIEF RESTRUCTURING OFFICER?

BOLIVIA: HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT JOSEP BORRELL CONGRATULATES WITH PRESIDENT LUIS ARCE

UK AID AND MILITARY SUPPORT SENT TO CENTAL AMERICA IN WAKE OF…

USA, AMANPOUR DELLA CNN PARAGONA TRUMP AI NAZISTI. «ASSALTO A QUEGLI STESSI…

DDL ZAN: CONIUGARE LIBERTà DI PENSIERO E TUTELA DI TUTTE LE PERSONE

SPORT, SPADAFORA: CONTINUIAMO A LAVORARE PER CAMBIARE IL VOLTO DELLE PERIFERIE ITALIANE

LA DEUTSCHE BANK VUOLE CHE VENGA IMPOSTA UNA “TASSA PRIVILEGIATA” SULLE PERSONE…

USA, TRUMP FIDUCIOSO DI RAGGIUNGERE I 270 VOTI PER IL COLLEGIO ELETTORALE

GOVERNMENT PLANS FOR POST-QUALIFICATION UNIVERSITY ADMISSIONS

Agenparl

Военнослужащие подразделения РХБ-защиты Ивановского соединения воздушно-десантных войск провели акцию по сдаче донорской крови нуждающимся

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020

14.11.2020 (01:00)

В свой профессиональный праздник военнослужащие из подразделения РХБ-защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ провели благотворительную акцию по сдаче донорской крови нуждающимся.

Стоит отметить, что эта акция не первая и в том году. Личный состав подразделения радиационной, химической и биологической защиты посещали Ивановский дом малютки, где подарили подарки малышам, оставшимся без попечения родителей.

По уже сложившейся традиции подразделения гвардейского соединения Воздушно-десантных войск шефствуют над различными городскими учреждениями, где на добровольной основе оказывают помощь детям.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324516@egNews

Post collegati

Военнослужащие подразделения РХБ-защиты Ивановского соединения воздушно-десантных войск провели акцию по сдаче донорской крови нуждающимся

Redazione

Командующий танковой армии ЗВО поздравил военных химиков с их профессиональным праздником

Redazione

Масштабными учениями отметили свой профессиональный праздник военные химики ЗВО в Московской и Нижегородской областях

Redazione

В Санкт-Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции

Redazione

Онлайн-поздравление начальника службы ЗГТ Западного военного округа получили подчинённые подразделения в 26 регионах страны

Redazione

Более 18 тыс. объектов на западе страны продезинфицировали военные химики ЗВО в период пандемии – командующий округом

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More