Военнослужащие подразделения РХБ-защиты Ивановского соединения воздушно-десантных войск провели акцию по сдаче донорской крови нуждающимся

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 13 novembre 2020
14.11.2020 (01:00)
В свой профессиональный праздник военнослужащие из подразделения РХБ-защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ провели благотворительную акцию по сдаче донорской крови нуждающимся.
Стоит отметить, что эта акция не первая и в том году. Личный состав подразделения радиационной, химической и биологической защиты посещали Ивановский дом малютки, где подарили подарки малышам, оставшимся без попечения родителей.
По уже сложившейся традиции подразделения гвардейского соединения Воздушно-десантных войск шефствуют над различными городскими учреждениями, где на добровольной основе оказывают помощь детям.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324516@egNews