domenica, Giugno 7, 2020
Breaking News

PRESERVING PROJECT CONTINUITY IN THE FACE OF COVID-19

CONSUMER SENTIMENT IS EVOLVING AS COUNTRIES AROUND THE WORLD BEGIN TO REOPEN

THE CAREFUL ECONOMY

FINANCIAL STRESS TESTING: A COVID-19 SURVIVAL TECHNIQUE FOR BUSINESS

IN BRATISLAVA, MINISTER IVAN KORčOK WELCOMES HIS POLISH COUNTERPART

THE FOREIGN AFFAIRS MINISTRY TO BE PART OF THE DIGITAL TRANSFORMATION

NUOVA VITA PER LE VILLE DI CASTEL GANDOLFO, CON I MEDICI INVITATI…

COMMONWEALTH POINTS OF LIGHT AWARD: HER MAJESTY THE QUEEN CONGRATULATES PAKISTANI VOLUNTEERS

NESSUN CASO DI COVID-19 IN VATICANO

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO: IL CENTRO ASTALLI LANCIA UNA CAMPAGNA SOCIAL

Agenparl

Военнослужащие подразделения антитеррора на Сахалине отразили попытку проникновения «террористов» в штаб

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (04:20)

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, на текущей неделе состоялась тренировка подразделения противодействия терроризму.

В ходе тренировки личный состав подразделения антитеррора отработал практические действия по блокированию и ликвидации условных террористов, задачи оперативного вывода техники и подразделения в район выполнения задач, умение действовать и принимать решения в экстренной обстановке.

Для военнослужащих подразделения блокирования и усиления были применены различные вводные с целью отработки действий при отражении попыток проникновения «террористов» в штаб соединения.

При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов и дымов.

Личный состав группы антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих и выполнил мероприятия радиационной, химической и биологической разведки.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296188@egNews

Post collegati

Военнослужащие подразделения антитеррора на Сахалине отразили попытку проникновения «террористов» в штаб

Redazione

С подразделения МТО Восточного военного округа в Республике Бурятия начались практические занятия

Redazione

В соединении Дальней авиации в Саратовской области прошли плановые стрельбы из штатного и табельного оружия

Redazione

Подводные лодки Северного флота провели «дуэли» в Баренцевом море

Redazione

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли первые в летнем периоде плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации

Redazione

Новая военная техника поступила на оснащение бригады МТО Западного военного округа в Нижегородской области

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More