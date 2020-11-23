Военнослужащие отдельной бригады МТО ЗВО завершили возведение автодорожного и пешеходного мостовых переходов в Тульской области

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23.11.2020 (03:00)

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) завершили возведение автодорожного и пешеходного мостовых переходов протяжённостью 72 и 60 метра соответственно через реки Шат и Упа в Веневском и Дубенском районах Тульской области. Возведение мостов проводится в рамках тактико-специальных учений подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ.

«В результате начавшихся учений была поставлена задача по возведению пяти мостовых переходов. Данный мост самый длинный. Здесь 72 метра – шесть комплектов моста из прокатных балок, – сообщил командир отдельного мостового батальона бригады МТО ЗВО подполковник Андрей Гаранин. «Грузоподъемность данного сооружения – 50 тонн. Ширина проезжей части – 3,9 метра… Справились в кратчайшие сроки, опережая график на неделю», – добавил он.

После окончания работ на данных участках военнослужащие бригады МТО Западного военного округа осуществили передислокацию в Кимовский и Белевский район Тульской области, где приступили к возведению автомобильных мостов через реки Мокрая Табола и Пениковка протяженностью 24 и 36 соответственно.

В ближайшей перспективе начнется возведение автодорожного пролета через ручей в деревне Грибовка Венёвского района Тульской области протяженностью 12 метров соответственно

Решение об оказании помощи в возведении на территории Тульской области пяти мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами региона было принято командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым в соответствии с обращением губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа. Возводимые мостовые сооружения после проведения соответствующих экспертиз будут переданы в эксплуатацию муниципальным органам управления, соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений – школ, детских садов, больниц, фельдшерских пунктов и магазинов.

Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже возведено 16 мостов.

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