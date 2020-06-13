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Home » Военнослужащие ОРВБ Кант провели гуманитарную акцию в Киргизии

Военнослужащие ОРВБ Кант провели гуманитарную акцию в Киргизии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (10:20)

Военнослужащие Объединенной российской военной базы Кант в Республике Киргизия в День России оказали гуманитарную помощь семьям, находящимся в сложном социальном положении.

Военнослужащие совместно с настоятелем гарнизонного храма Александра Невского ОРВБ иереем Александром и имамом кантской мечети Мухаммедом собрали и передали нуждающимся семьям продуктовые наборы, включающие в себя муку, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.

Кроме того, отец Александр и имам Мухаммед поздравили военнослужащих, их семьи и гражданский персонал ОРВБ Кант с Днем России и пожелали мирного неба над головой.

Справочно: Военнослужащие российской военной базы регулярно оказывают помощь нуждающимся семьям, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости.

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297090@egNews

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