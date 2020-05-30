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Home » Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку объектов Военно-морской академии в Санкт-Петербурге

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку объектов Военно-морской академии в Санкт-Петербурге

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 maggio 2020

30.05.2020 (15:13)

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку территории Военно-морской академии в городе Санкт-Петербурге.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание пропускных пунктов, внутренней территории, спортивных снарядов, помещений учебных корпусов с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе дезинфекции химики обработали специальным раствором ДТС-ГК более 2,5 тыс. квадратных метров.

Мероприятия специальной обработки проводятся военнослужащими Западного военного округа ежедневно и носят плановый характер. Всего, с начала дезинфекции, личным составом полка РХБ защиты общевойсковой армии  ЗВО обработано более 700 объектов инфраструктуры в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295053@egNews

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