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Agenparl

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО на Сахалине форсировали водную преграду

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 17 agosto 2020
17.08.2020 (03:55)

Военнослужащими мотострелковых и танковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине  преодолели водную преграду.

Перед проведением практических занятий на вододроме, военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по аварийному покиданию машин на специальных тренажерах. На учебных местах были показаны действия военнослужащих при возникновении возможных нештатных ситуаций.

В ходе практической части занятий экипажи бронированной техники выполнили нормативы по входу в воду, преодолению змейки, выходу из воды, движению на суше и обратно в той же последовательности.

Помимо точности выполнения данных элементов, при определении результатов также учитывалась средняя скорость прохождения дистанции, которая должна быть не менее 7 км/ч, а минимальная ширина водной преграды составляет 70 метров.

В свою очередь военнослужащими спасательных подразделений, в том числе водолазами, решались задачи по эвакуации условно выведенной из строя техники
и спасению экипажа.

Выполнение данных упражнений позволяет закрепить профессиональные навыки механиков-водителей и командиров боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки.

При проведении занятий особое внимание уделялось требованиям безопасности. В готовности к оказанию помощи находились медицинский пункт
и водолазный пост, а также личный состав инженерных подразделений, но их вмешательства в учебный процесс не потребовалось.

В проведении показных занятий было задействовано более 20 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80 и МТЛБ.
Вся плавающая техника, участвовавшая в занятиях на вододроме, прошла специальную обработку, герметизацию и проверку на герметичность.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307581@egNews

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