Военнослужащие Каспийской флотилии обсудили жилищные вопросы с представителями филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (08:00)

В Махачкале состоялась встреча военнослужащих Каспийской флотилии и членов их семей с представителями Федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) Южного филиала «Росжилкомплекс».

В ходе мероприятия военнослужащие КФл, получившие служебные квартиры в новых домах жилого комплекса на улице Джигитская, смогли задать вопросы о жилищном, бытовом, сервисном и техническом обеспечении представителям филиала «Росжилкомплекс».

Также в ходе открытой дискуссии всем присутствующим объяснили, как заказать необходимые справки и документы, подать заявку на приём-передачу служебного жилья, алгоритм оплаты жилищных услуг без комиссии, порядок обращения по вопросам качества оказания услуг управляющей организацией.

Кроме того, представители филиала рассказали о возможности консультаций на сайте и в мобильном приложении «Росжилкомплекса».

Согласно Приказу Министра обороны Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 742 «Об уполномоченном органе Министерства обороны Российской Федерации и специализированной организации Министерства обороны Российской Федерации по вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ)» структура ведомства – ФГАУ «Росжилкомплекс» назначена уполномоченной организацией по решению о выделении жилых помещений военнослужащим.

Основной целью деятельности «Росжилкомплекса» является обеспечение реализации полномочий Министерства обороны РФ в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала ВС РФ, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части создания условий для жизни и деятельности, соответствующих характеру службы.

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