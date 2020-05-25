Военнослужащие инженерно-саперного соединения ВВО в Забайкальском крае подготовили полигон «Цугол» к летнему периоду обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020
25.05.2020 (07:09)
Специалисты инженерно-саперного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, завершили проверку самого большого в ВВО полигона «Цугол» на наличие взрывоопасных предметов в рамках подготовки к летнему периоду обучения.
В ходе работ военнослужащие использовали современные средства обнаружения и защиты, в том числе миноискатели ИМП-2, селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».
В течении месяца было проверено более 35000 гектар учебных объектов и мишенных полей.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294026@egNews