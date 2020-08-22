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Agenparl

Военнослужащие из семи государств изучили маршрут конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (10:15)

Военнослужащие из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи и Вьетнама, прибывшие на полигон Ейский в Краснодарском крае для участия в конкурсе Армейских Международных игр АрМИ-2020 «Чистое небо», изучили порядок прохождения препятствий.

Водители бронетранспортеров БТР-82А под руководством наставников прошли весь конкурсный маршрут протяженностью более 11 км.

Военнослужащие прошли трассу по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский на время с преодолением таких препятствий как брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

Международный этап конкурса «Чистое небо» пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308922@egNews

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