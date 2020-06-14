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Agenparl

Военнослужащие ЗВО проведут три тренировки парада к 75-летию Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (10:39)

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа примут участие в трёх тренировках военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Первая тренировка на Дворцовой площади состоится 17 июня в 18:00, в ней примут участие только пешие подразделения. Боевая техника присоединится 18 июня, начало тренировки также в 18:00. Генеральная тренировка с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники, а также авиации запланирована на 20 июня на 10:00.

Всего в военном параде в Санкт-Петербурге примут участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники, 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе тренировок будет соблюдаться комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты продезинфицируют предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания, место проведения тренировки. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков и проходят многоразовую термометрию.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297232@egNews

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