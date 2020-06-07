Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку более 40 мемориалов и воинских захоронений в Санкт- Петербурге и Ленобласти

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (14:45)

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа проведут более 40 мероприятий по дезинфекции мемориальных комплексов воинских захоронений на территории города Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

В местах возложений цветов и отдания воинских почестей военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработают специальным дезинфицирующим раствором места возложения цветов, подъездных путей и территории комплексов.

Всего, в ходе дезинфекции будет проведена специальная обработка более 5 тыс. кв. м. территории мемориалов, расположенных во Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Выборгском и Сертоловском районах Ленинградской области.

Проведение специальной обработки позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, а также снизить риск распространения вирусных инфекций для участников траурных мероприятий.

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