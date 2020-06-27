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Agenparl

Военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориального комплекса «Погибшим при защите Отечества» в Новгородской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (22:00)

В Новгородской области на 561-м километре автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» в районе Мясного бора состоялась церемония открытия памятника «Погибшим при защите Отечества». В мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал – майор Юрий Евтушенко, также в мероприятии приняли участие военнослужащие Роты почётного караула штаба Западного военного округа (ЗВО) и оркестра Ленинградской военно-морской базы.

В создании памятника принимали участие Студия военных художников имени М.Е. Грекова. Одновременно на противоположной стороне дороги возводится часовня-киот иконы Божьей Матери «Знамение» и Святого Благоверного князя Александра Невского. Киот и Памятник представляют собой единый мемориальный комплекс открытый в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Место для размещения Мемориального комплекса было выбрано не случайно, при реализации проекта строительства скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» в районе Мясного бора строителями были подняты останки павших воинов, организовано их торжественное захоронение.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299385@egNews

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