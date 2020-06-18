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Home » Военнослужащие ЗВО отработали в Подмосковье преодоление «Тропы разведчика»

Военнослужащие ЗВО отработали в Подмосковье преодоление «Тропы разведчика»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 18 giugno 2020

18.06.2020 (07:00)

В Подмосковье разведывательные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли испытание физической формы и профессиональных навыков на специализированной полосе препятствий «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий, как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую форму военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

Всего в тренировке разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО приняло участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297796@egNews

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